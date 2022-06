Alberto Matano e Riccardo Mannino, Mara Venier: “Ecco come hanno deciso di sposarsi”

Alberto Matano e Riccardo Mannino è ormai noto hanno coronato il loro sogno d’amore sotto la protezione di Mara Venier. Si sono sposati dopo 15 anni di fidanzamento. Sono in pochi a sapere come è nata la storia tra i due: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno”, spiega Mannino. A raccontare della proposta di matrimonio – invece – ci pensa Mara Venier.

Tutto è cominciato una sera a cena: “Mi è venuto spontaneo dire a questi due ragazzi: ‘Ma perché non vi sposate?’. Hanno sempre tenuto alla privacy, nessuno sapeva di questa relazione, ma due persone che stanno insieme da 15 anni, hanno costruito qualcosa di importante. “Non mi alzo da questo tavolo se, prima di salutarci, non mi dite una data”. Riccardo guardava il telefonino, pensavo lo facesse per distogliere l’attenzione, invece stava guardando il calendario. Alla fine hanno deciso quella sera. Riccardo era felice, non aspettava altro”.