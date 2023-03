E’ amore tra Massimo Giletti e Sofia Goggia? Le frasi di lui a Belve riaccendono il gossip

Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? Da qualche settimana circola il gossip che nei giorni scorsi è stato “rinvigorito” dalle parole del giornalista nel corso della sua intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Il conduttore di Non è l’Arena è entrato in studio ricordando come la campionessa bergamasca di sci una sera avesse fatto l’imitazione della giornalista “in un modo pazzesco”. “Adesso ci arriviamo e invitiamo subito la Goggia”, ha replicato la Fagnani che ha poi cercato di strappargli quante più informazioni possibili, anche nell’ambito privato.

La conduttrice ha infatti domandato a Giletti se esista davvero una donna nella sua vita. “Esiste o è come Mark Caltagirone?”, ha chiesto ironica. “Esiste”, ha confermato lui. Poi la Fagnani gli ha chiesto, con riferimento alla Goggia, se amasse la montagna e lui: “Amo le montagne. Del resto, vengo da un paese di montagna. Ci sono cresciuto”, ha risposto sornione.

Alla richiesta di fare nomi, però, Giletti non ha voluto sbilanciarsi: “Mi lasci vivere nel mio giardino privato”, ha risposto il conduttore noto per la sua riservatezza in campo sentimentale. Lo scorso maggio la sciatrice e il giornalista (che hanno 30 anni di differenza) erano stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi per le vie di Roma.