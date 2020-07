Mariana Rodriguez racconta l’uscita in barca con Stefano De Martino: “Ecco cosa c’è tra noi”

Mariana Rodriguez racconta l’uscita in barca con Stefano De Martino

Dopo le foto, sono arrivate le parole. La modella sudamericana Mariana Rodriguez ha parlato per la prima volta degli scatti che l’hanno immortalata insieme a Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, da poco tornato single dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, avrebbe trovato l’amore con un’altra Rodriguez. I due hanno trascorso un week end a Napoli sulla barca del conduttore di Rai 2. “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici”, le parole della venezuelana al settimanale Nuovo. “Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore – ha proseguito -. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata. Con lui sto bene ma davvero non c’è un fidanzamento. Se Stefano è il mio uomo ideale? Non lo voglio dire”. Parole che non fanno di certo pensare a una semplice amicizia…

Chi è Mariana Rodriguez

Ma chi è Mariana Rodriguez? Nata a Caracas, in Venezuela, nel 1991 è la più piccola della famiglia, con un fratello e una sorella maggiore. Nel 2010 si trasferisce in Italia, a Milano. Facendo da spola tra il capoluogo lombardo e Roma, intraprende la carriera di modella, iniziando a lavorare per vari marchi italiani e internazionali. Nel 2012 partecipa a Veline. Nel 2014 debutta come attrice nel film Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti. Nell’autunno dello stesso anno partecipa, in coppia con Romina Giamminelli, alla terza edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express. Nel 2015 partecipa alla seconda edizione del talent show Si può fare! Nel 2016 partecipa ad Affari tuoi. Poi è tra i concorrenti della prima edizione del reality show Grande Fratello VIP in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, venendo eliminata nel corso della semifinale. Dopo la fine del reality, Mariana Rodriguez è entrata, come valletta fissa e ballerina/showgirl, nel cast fisso del programma Matrix Chiambretti in onda su Canale 5 e condotto da Piero Chiambretti. Nel 2017 ha vestito i panni di inviata nel programma Le Iene per realizzare un reportage sulla profonda crisi economica del Venezuela, suo paese d’origine

