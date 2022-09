Leonardo DiCaprio e Maria Beregova: chi è la nuova fidanzata dell’attore

Terminata da poche settimane la relazione con la 24enne Camila Morrone, Leonardo DiCaprio avrebbe già una nuova fidanzata: secondo i tabloid inglesi si tratterebbe di Maria Beregova, modella ucraina che risiede a Londra.

A lanciare la bomba è stato il Daily Mail, che ha pubblicato alcune foto, scattate a Saint Tropez lo scorso luglio, in cui l’attore è in compagnia della giovane modella.

Il divo di Hollywood ha da poco terminato la relazione, durata 4 anni, con la sua compagna Camila Morrone, lasciata proprio nei giorni in cui la ragazza stava per compiere 25 anni, fatto che ha scatenato il gossip internazionale, secondo cui DiCaprio non avrebbe mai relazione con donne over 25.

Chi è Maria Beregova

Maria Beregova ha 22 anni ed è una modella di origine ucraina. Cresciuta in Svizzera, dove ha studiato in un collegio privato, attualmente risiede a Londra dove si sta specializzando per prendere le redini dell’azienda farmaceutica di famiglia.

L’indossatrice ha di recente divorziato dal 30enne Ahmed Masoud Abdelhafid, imprenditore libico che ha un impero immobiliare a Monaco e il cui nonno era un personaggio molto vicino al colonnello Muammar Gheddafi.