Mare Fuori, Maria Esposito ha tradito Antonio Orefice: di chi si tratta

La terza stagione di Mare Fuori continua a essere in trend sui social e prima per visualizzazioni su Raiplay. I numeri parlano chiaro: è un successo clamoroso che non accenna a rallentare. Tuttavia, tra i protagonisti del cast pare essersi creta qualche incomprensione.

La passione evidente sul set tra i personaggi Rosa Ricci e Carmine Di Salvo ha fatto impazzire e sognare i fan. Ma proprio a pochi giorni dall’uscita sulla piattaforma di streaming della Rai, Maria Esposito e Antonio Orefice hanno ufficializzato la loro relazione.

Ma sembra che l’attrice abbia smesso di parlare il collega Massimiliano Caiazzo, che interpreta proprio Carmine. I rumors dicono che il motivo di questo allontanamento, almeno agli occhi del pubblico e quindi sui social, sia dovuto a un presunto flirt tra i due nei giorni trascorsi a Sanremo.

Maria Esposito avrebbe dunque tradito Antonio Orefice con Massimiliano Caiazzo. I due si sarebbero allontanati per non destare sospetti. Un altro indizio è la recentissima separazione tra Caiazzo e la compagna Elena D’Amario, ballerina della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Secondo i fan che hanno notato tali stranezze sui social, la rottura tra i due sarebbe stata provocata proprio dalla gelosia e poi dal tradimento di lui con l’interprete di Rosa Ricci.