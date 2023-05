Marco Bocci: “A causa della malattia molte cose non le ricordo più. Laura Chiatti e l’uomo poco sexy? Non sono un sultano”

Marco Bocci: “A causa della malattia molte cose non le ricordo più”

In occasione del suo nuovo film da regista, dal titolo La caccia, Marco Bocci è tornato a parlare della sua malattia, ma anche delle parole della moglie Laura Chiatti che hanno sollevato diverse polemiche.

Intervistato da Il Messaggero, Marco Bocci ha rivelato di non aver recuperato interamente la memoria a causa di un raro virus che lo ha colpito: “Non interamente, molte cose non le ricordo più. Ma me ne sono fatto una ragione. All’inizio è stato difficile, poi ho recuperato la parola e ho cercato di trasformare quella mia difficoltà in un punto di forza. Mi sono salvato tornando indipendente e riprendendo a lavorare”.

L’attore, poi, ha spiegato perché ha deciso di mettersi a nudo svelando quanto gli era accaduto: “Innanzitutto la mia schiettezza: non ho nulla di cui vergognarmi. Ma volevo anche far sapere che il mio problema avesse rappresentato lo spunto creativo da cui è nato il film. Non è stata quindi una rivelazione gratuita”.

Spettacoli / Marco Bocci parla della sua malattia: “Sono sopravvissuto a un virus raro che mi ha rubato la memoria. Non riconosco più gli amici”

Marco Bocci, poi, ha commentato le dichiarazioni della moglie Laura Chiatti, la quale aveva affermato che “l’uomo che aiuta in casa e lava i piatti mi uccide l’eros”.

“Le sue parole sono state strumentalizzate – ha dichiarato l’attore – Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza”.

Alla domanda, quindi, se tra le mura domestiche fosse un sultano servito e riverito dalla moglie, Marco Bocci ha risposto: “Ma quando mai. Ci dividiamo i compiti come tutte le coppie”.