Mamma influencer bersagliata dagli haters: “Il prossimo ti nasce malato”

Giorgia Mosca e il suo fidanzato, Mirco, sono diventati genitori giovanissimi. Lei aveva solo 16 anni quando il loro primo figlio spegneva la sua prima candelina. Ora, in famiglia, sono dieci: loro, tre maschi e cinque femmine.

Quando di bambini ne aveva solo sei, Mosca ha aperto un profilo Instagram con il nickname 6voltemamma. Nel frattempo ha portato avanti altre due gravidanze, tra video e dirette che ha condiviso con la sua community. Oggi il profilo conta 175mila followers, ma è anche preso di mira da moltissimi haters.

Uno degli ultimi messaggi carico di cattiveria è: “Finalmente hai capito che devi finirla di fare figli, il prossimo ti esce proprio malato!!!”. Parole che feriscono come lame soprattutto se la mamma in questione sta attraversando un momento molto delicato con l’ultimo degli 8 figli, Matteo, nato con un problema ai reni.

E se tante mamme le infondono coraggio, c’è anche chi le invia questi messaggi crudeli: “Sono stanca delle cattiverie – scrive Giorgia sui social – Dovrebbero sistemare questa cosa dei profili fake facendo inserire un documento d’identità per avere un profilo così passerebbe la voglia di mandare questi messaggi!”.

Al tempo stesso però, Giorgia fa una riflessione: “Dietro un profilo fake c’è una persona sempre e comunque. Io non ne ho uno, non l’ho mai voluto. Se devo dire una cosa la dico e me ne assumo le responsabilità! Invece qui quasi tutti ce l’hanno soprattutto chi ci lavora…per spiare quello che va meglio di te, o quello con cui hai discusso, sapere cosa fa cosa dice quello che non sopporti o semplicemente un profilo da cui prendere spunto o per curiosità e basta….Se sapeste cosa c’è dietro il mondo delle mammine su Ig vi verrebbe la pelle d’oca a leggere certe cattiverie…e solitamente proprio da chi non direste mai!…Io sono convita che tutto torna, la ruota gira…”, ha concluso.