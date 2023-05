Lorella Cuccarini e il coming out della figlia Chiara: “Se si fidanzasse con una donna reagirei così”

“Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione”. Così Lorella Cuccarini ha commentato la reazione alle parole della figlia Chiara Capitta, interpretate come una sorta di coming out. “Potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”, aveva detto su Instagram la 23enne, nata dall’unione tra la conduttrice e Silvio Testi Capitta. “Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente”, il giudizio della madre in un’intervista a Gente, in cui ha ribadito: “Rispetto idee e vita dei miei figli”.

Anche se si fidanzasse con una donna: “Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.

Nella vita Chiara lavora come social media manager e ha fondato un’agenzia che si occupa di digital strategy e brand identity. È anche una calciatrice, tesserata con la Roma femminile. Su Instagram negli scorsi giorni aveva risposto così ad alcune domande dei follower sul suo orientamento sessuale: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.