“Lui è cotto di lei”: la foto rubata conferma il flirt tra Massimo Giletti e Sofia Goggia

Spuntano nuove indiscrezioni sulla love story tra Sofia Goggia e Massimo Giletti. I diretti interessati, almeno fino ad oggi, non hanno né confermato né smentito i gossip sul loro conto ma è stato il famoso giornalista, indirettamente, a sganciare la bomba. Ospite di Belve su Rai Due, poco prima di cominciare l’intervista con Francesca Fagnani, ha confidato: “Pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco…”.

La Fagnani ha prontamente indagato: “Allora adesso la invitiamo qui in studio Sofia”. Poi ha insistito con Massimo chiedendogli se nel suo cuore c’è in questo periodo una persona. “Sì, esiste”, ha confermato lui. Francesca ha così provato l’affondo finale, domandando al suo ospite se ama la montagna: un chiaro riferimento alla campionessa di sci. Giletti ha risposto con un altro evidente accenno alla Goggia e ai suoi successi: “Amo le montagne vincenti”.

A conferma che la storia tra Sofia Goggia e Massimo Giletti è vera e va avanti da qualche tempo è una foto pubblicata dal settimanale Di Più Tv. Una foto scattata la scorsa estate che testimonia che la sportiva e il conduttore sono una coppia già da diversi mesi. Nell’immagine si vede Massimo, di spalle, mentre cammina per le strade di Roma dietro a Sofia durante un loro incontro che avevano cercato di tenere segreto. Stando ad una fonte consultata dalla rivista il rapporto è ancora in costruzione, da rodare, visto che entrambi sono molto impegnati. Lui in tv e in radio, mentre lei è quasi sempre in viaggio per la sua attività agonistica. A quanto pare i due si sono conosciuti ad una cena con amici in comune.

Una persona molto vicina a Giletti ha spifferato: “Non appena hanno qualche giorno libero fanno il possibile per vedersi, per stare insieme. Massimo è cotto di Sofia”. La differenza d’età al momento non sembra essere un problema: lui ha 60 anni, la Goggia solo 30. Diverse le passioni in comune: la montagna (Giletti è nato e cresciuto a Torino e ha sempre frequentato Bardonecchia, una delle località sciistiche più note in Italia), gli animali e la Juventus.