La cognata di J-Ax posta il video di Luis Sal contro Fedez: imbarazzo per il rapper?

Il video realizzato e pubblicato da Luis Sal contro Fedez è tra i contenuti video più visti della settimana. Con un filmato caricato sul profilo Youtube del canale dedicato al podcast Muschio Selvaggio, il celebre youtuber ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della scelta di divorziare professionalmente da Fedez, fino a quel momento socio e amico. Una parte del filmato, in particolare, è diventata virale: quella che vede Luis fare il verso a Fedez con l’ormai arcinoto “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Quei pochi secondi sono diventati talmente popolari da avere fatto il giro dei social. Migliaia sono i meme ispirati da Luis, ancora più numerose le condivisioni social ottenute da quello spezzone del filmato. A ricondividerlo, a sorpresa, è arrivata anche Jill Nizzotti, moglie di Grido, fratello di J-Ax. Come evidenziato da Very Inutil People, Jill ha postato il filmato tra le sue Instagram story. Ma non si è limitata alla condivisione: la donna ha aggiunto alla story una strofa del testo della versione remix della canzone “Karma” di Taylor Swift con Ice Spice.