Karina Cascella, ematomi e cerotti dopo la chirurgia: “Non accetto le mie palpebre da pesce lesso”

Karina Cascella, ematomi e cerotti dopo la chirurgia

Karina Cascella si è sottoposta a un intervento di blefaroplastica per eliminare la pelle in eccesso sulle palpebre.

Negli ultimi giorni ha infatti postato su Instagram alcune foto in cui mostra gli ematomi e i cerotti sulle palpebre dopo l’operazione. Per vedere i risultati della blefaroplastica servono alcuni giorni e nell’attesa Karina ha chiesto alla sua community di chiederle come stesse andando la convalescenza.

Un utente le ha chiesto: “Ma accettarsi per come si è no? E basta con le risposte ma se fa stare meglio perché no’”. Karina allora ha risposto a tono: “No, io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente. Non mi piacciono le mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”, ha scritto il volto di Uomini e donne, accompagnando il testo con una serie di emoticon che ridono.