Carnevale, Jolanda e il fidanzato si travestono da Francesco Renga e Ambra Angiolini

“Carnevale 2023 a Venezia. Da cosa vi vestite?, chiedo incuriosita. Da te e papà, risponde lei”. Jolanda Renga e il suo fidanzato, a Carnevale, hanno deciso di vestirsi da Francesco Renga e Ambra Angiolini.

La foto dei due è stata pubblicata da mamma Ambra, che in un post su Instagram, ha colto l’occasione per ringraziare anche Lorenzo Dalia che ha realizzato i costumi originali.

Il travestimento ha raccolto un sacco di like e commenti positivi, anche da parte di colleghi come Tiziano Ferro e Vittoria Puccini: “Geniali”, hanno scritto.

Jolanda ha ironizzato: “Però nessuno ci ha scambiato per quelli originali”. La risposta dei genitori non si è fatta attendere. “Ci mancherebbe pure”, ha risposto Renga, mentre Ambra ha colto l’attimo per rinnovare i complimenti alla figlia: “Perché siete molto meglio”.