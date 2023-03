Chi è Jody Proietti, il nuovo presunto fidanzato di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato? È quello che si stanno chiedendo numerosi utenti dopo che la conduttrice è stata paparazzata al fianco del giovane ballerino di Amici Jody Proietti.

Le foto, pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Chi, mostrano i due mentre passeggiano per le vie di Roma prima di andare a cena fuori.

Secondo quanto racconta il magazine i due erano già stati fotografati a fine gennaio quando Alessia Marcuzzi era stata immortalata mentre entrava nel portone del palazzo di Jody Proietti.

Lo scorso 2 marzo, i due sono stati “pizzicati” di nuovo insieme. I due prima sono andati al Teatro Brancaccio insieme ad altri amici per assistere allo spettacolo Tutti parlano di Jamie, poi hanno trascorso la serata in un piano bar fino alle 3 del mattino.

I due si separano, ma solo per poco. Lei, infatti, torna a casa da sola, ma lui, poco dopo la raggiunge. “È tardi, in strada c’è solo lui, va verso casa di Alessia e si infila nel portone” si legge sul settimanale di gossip.

Chi è Jody Proietti

Ma chi è Jody Proietti, il nuovo presunto fidanzato di Alessia Marcuzzi? Nato a Chiavari, Proietti ha 31 anni e di professione fa il ballerino. Il ragazzo, che ha lavorato ad Amici e Tale e Quale Show, nel corso della sua carriera ha collaborato con il coreografo Luca Tommasini, che lavora proprio con Alessia Marcuzzi nel programma da lei condotto, Boomerissima.

Jody Proietti ha un profilo Instagram sul quale però non posta molto e che vanta pochi follower, poco più di 2.500. Ai più attenti, però, non è sfuggito che tra coloro che seguono il profilo social del danzatore c’è proprio Alessia Marcuzzi: si tratta di un ulteriore indizio della loro storia d’amore? Non resta che aspettare.