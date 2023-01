Irene Cioni festeggia i tre anni di Vittoria: la planner Noemi Bellante ci racconta il party

Velina a Striscia la notizia per quattro anni, fino al 2017, Irene Cioni attualmente è influencer sui social: grande appassionata ed esperta di yoga, intrattiene in modo leggero e divertente i suoi followers. Tiene aggiornato il suo seguito riguardo alle tecniche di rilassamento, offrendo consigli utili sulla modalità con cui approcciarsi a questa pratica.

Irene Cioni, oltre a tutto questo, è la mamma di Vittoria, una splendida bambina di tre anni. Madre e figlia sono inseparabili, come testimonia il profilo Instagram dell’ex velina. Proprio per la piccola Vittoria, la modella ha deciso di rivolgersi a dei veri professionisti di party kids su Milano, tra cui la planner Noemi Bellante.

La festa ha designato Cenerentola come musa ispiratrice dell’evento, permettendo così di incorniciare un ricordo suggestivo e fiabesco nell’Antico Borgo in Città, location milanese nei pressi di Linate che, per questa occasione, ha accolto circa novanta invitati tra amici e familiari, insieme a qualche volto conosciuto.

L’ex velina si è affidata alla creatività della nota planner Noemi Bellante che ci ha raccontato alcune curiosità sulla progettazione del party: «Entrare in empatia e trovare il giusto feeling con Irene è stato naturale poiché abbiamo diverse cose in comune: sicuramente il buon gusto di entrambe ci ha messe d’accordo sulla realizzazione di una festa colorata ma ricercata.

Per la piccola Vittoria ho proposto dei colori che rispecchiassero il tema di Cenerentola, la sua principessa preferita: abbiamo spaziato dalle nuances dell’azzurro, a un tocco di rosa e bianco insieme a dettagli cromati sia per l’allestimento di palloncini, sia per la torta e i dolcetti».

Una bellissima Cenerentola in carne ed ossa ha reso tutto più magico ma allo stesso tempo realistico, soprattutto per l’accoglienza della festeggiata, vestita anche lei da principessa. «Vedere l’emozione negli occhi di Vittoria e dei suoi genitori, mi ha riempito il cuore di gioia!», ha aggiunto Noemi, soddisfatta della riuscita dell’evento. La festa inoltre ha potuto contare su una strepitosa animazione che ha saputo coinvolgere i bambini invitati, con giochi, sculture di palloncini e bolle di sapone.

Insieme a questi, non potevano chiaramente mancare box personalizzate per la merenda dei più piccoli e un colorato buffet per i più grandi. A concludere poi: le foto di rito vicino alla torta e lo spacchettamento di tanti bellissimi regali.

Così, qualche giorno fa, Irene Cioni ha commentato sul suo profilo Instagram il breve reel, che racconta la magnifica e delicata festa organizzata per il terzo compleanno della figlia. Le immagini restituiscono un’atmosfera accogliente e divertita, che ha saputo unire – grazie all’animazione e all’allestimento – adulti e piccini. Dai profili social della showgirl, infatti, la serenità e la soddisfazione per l’ottima riuscita della giornata è ben riconoscibile non soltanto dal viso della bellissima festeggiata, ma anche da quello dei suoi genitori: Irene e il marito Giacomo infatti appaiono felici insieme alla loro bambina.

L’ex velina ha condiviso alcuni momenti della giornata, attraverso la splendida fotografia di Alessandro Galetti, ritagliando dettagli e parentesi emotive molto suggestive e ha voluto ringraziare, uno ad uno, tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione della festa: dal party planner e animazione all’allestimento di Noemi, dal catering alla location.

Dal profilo Instagram si evince che la fiaba di Cenerentola non è stata semplicemente riprodotta per l’occasione, ma ha legato in un’armonia perfetta la festeggiata insieme ai piccoli e ai grandi invitati, come ha voluto sottolineare anche Irene Cioni sui social, scrivendo “come in una favola”.

Vedere immagini e video della giornata è un’ulteriore conferma del fatto che scegliere di organizzare feste di compleanno a tema per bambini e bambine è la migliore soluzione per regalare un quadro animato delle loro più belle e incantevoli fantasie. Ormai sempre più diffusa, è la scelta più gettonata rispetto al tradizionale festeggiamento perché ha il vantaggio di godere della cornice perfetta e desiderata dai più piccoli.

L’intero mondo delle celebrità, degli e delle influencer predilige ormai delegare l’allestimento di simili eventi a planner di riferimento, capaci di cogliere gusti e direttive dei clienti e tradurle nella formula più elegante e accattivante possibile.

Oltre ai volti noti, però, anche tantissime persone comuni preferiscono affidare la gestione e la realizzazione della festa a professionisti del settore, così da donare ai propri figli e alle proprie figlie un giorno memorabile, interamente dedicato ai loro desideri.