L’influencer che viene pagata dalle mogli per testare la fedeltà dei mariti: “Ho visto di tutto”

L’influencer che viene pagata dalle mogli per testare la fedeltà dei mariti

Pagata dalle mogli per testare la fedeltà dei mariti: è il lavoro che l’influencer Madeline Smith ha deciso di intraprendere quasi per caso dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di una donna, la quale sospettava che il marito la tradisse.

“La prima sconosciuta che mi ha chiesto di mettere alla prova la lealtà del suo partner è stata una madre single di cinque figli. Credeva che il suo fidanzato fosse infedele” ha raccontato l’influencer alla rivista Newsweek.

Madeline, che ha un profilo TikTok molto seguito in cui racconta le sue esperienze, ha rivelato di ricevere migliaia di richieste a settimana da parte di donne che temono di essere tradite dai rispettivi mariti.

Gossip / Modella di OnlyFans gira un video hard con un abbonato, poi la scoperta shock: “Era minorenne”

Tutto, come detto, è partito dalla richiesta di quella donna, che l’influencer ha deciso di aiutare contattando il marito: “Mi sono avvicinata a lui e gli ho detto che sembrava familiare, niente di strano. Ho intrapreso una conversazione generale con lui, ma non è passato molto tempo prima che finisse per essere molto inappropriato con me e affermare di essere single”.

“La maggior parte dei miei casi sono donne eterosessuali che testano uomini, ma ci sono stati alcuni uomini che si sono rivolti per testare le loro fidanzate o donne che vogliono testare le loro partner femminili. Sono sempre molto onesta con tutti, indipendentemente dal genere” racconta ancora l’influencer.

La donna racconta di aver visto veramente di tutto nel corso degli anni: “Ho visto uomini che vivevano doppie vite. Ricordo il caso di una coppia: vivevano insieme, a intervalli di tempo, e lei iniziò a sospettare di lui. Così scoprimmo che era sposato con figli: sua moglie sapeva tutto, della sua doppia vita, ma non le importava”.

Tra i casi più incredibili, quello risalente a due anni fa: “Smascherai un ragazzo fedifrago e misi in contatto la sua fidanzata con quella che era inconsapevolmente la sua amante: le due finirono per diventare amiche, si sentivano e piangevano insieme”.

Nonostante i guadagni, però, l’influencer sottolinea come il suo lavoro non sia facile: “Non mi sento mai a mio agio, sono notizie strazianti da dare alle persone, ma ormai mi sono abituata”.