Incoronazione Re Carlo, Harry perquisito prima di entrare: “Cercheranno un filo”

Incoronazione Re Carlo, Harry verrà perquisito: “Cercheranno un filo”

Cresce l’attesa per l’evento dell’anno nel Regno Unito: l’incoronazione di Re Carlo, fissata per il 6 maggio 2023. A oggi, però, non ci sono state ancora conferme in merito alla partecipazione di Harry e Meghan Markle alla cerimonia.

Nel corso della trasmissione GBNews di Dan Wooton The Clasha, David Emanuel, ex stilista della principessa Diana ha rivelato in esclusiva che prima dell’incoronazione di Re Carlo, Harry dovrebbe essere perquisito per verificare che non introdurrà registratori.

L’ipotesi è infatti che il duca di Sussex possa registrare e poi condividere informazioni sensibili con Netflix o altre società con cui è sotto contratto, creando nuovi imbarazzi per i reali d’Inghilterra.

Durante il dibattito su GBNews, Charlotte Griffiths ha detto che la conversazione tra Harry e la famiglia potrebbe concentrarsi soltanto su cose leggere, come il tempo e nulla più, a causa delle preoccupazioni che lui e Meghan possano condividere informazioni private.

Sarà caccia al filo di un microfono nascosto sotto i vestiti, dunque. Ammesso che i duchi di Sussex acettino di volare fino al Regno Unito per partecipare al grande evento.