Ilary Blasi, prima intervista dopo l’addio a Totti: ”Per me c’è un prima e un dopo”

Ilary Blasi torna a parlare, concede la sua prima intervista dopo l’addio a Totti e i tanti gossip che l’hanno messa al centro della scena in questi mesi. A Chi, che le regala la cover del settimanale, confessa: “Per me c’è un prima e un dopo, sono in un periodo di transizione”.

Della separazione ancora in corso con l’ex capitano della Roma 46enne, da cui ha avuto i suoi tre figli, non vuole parlare. Come pure del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, con cui ha trascorso la Pasqua. La conduttrice 41enne rimane focalizzata sull’Isola dei Famosi, che condurrà ancora una volta da lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Qualcosa sul privato, però, inevitabilmente trapela dalle sue parole.

La separazione dal marito Francesco Totti dopo settimane di pettegolezzi su crisi e tradimenti, smentite e dichiarazioni che hanno ufficializzato la rottura è arrivata a luglio scorso. Un lungo periodo molto impegnativo dal punto di vista emotivo e non solo che, sicuramente, ha contribuito ad attuare un importante cambiamento in Ilary Blasi. “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo” confida ancora: “È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Ilary è contenta di tornare in tv. Solitamente distaccata, sarcastica, spiega: “Sono timida e questo atteggiamento fa parte di me fin da quando ero piccola. Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male. E poi forse è vero, a volte può essere anche una difesa, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo, difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri”.