Ilary Blasi e il look da Barbie, Chanel Totti la prende in giro: “Non l’ho fatta uscire in quel modo…”

Pomeriggio al cinema per Ilary Blasi, le sue figlie Chanel e Isabel Totti e alcune loro amichette. Il gruppo tutto al femminile è andato in una sala romana a vedere il tanto acclamato film di Barbie in cui la protagonista indiscussa è la bambola più famosa del mondo. Per assistere alla pellicola non c’è un vero e proprio dress code da seguire, anche se, in molti decidono di recarsi in sala con qualche indumento rosa per rendere omaggio a Barbie. Così aveva ipotizzato di fare anche Ilary ma Chanel ha bocciato il suo look facendola tornare sui suoi passi.

Ilary Blasi, nel pomeriggio, aveva postato alcune storie in cui mostrava ai suoi follower come si stava preparando per andare a vedere il film di Barbie: Isabel e la cuginetta, le addette alla scelta dell’outfit (una tutina fucsia) e del make up. Il risultato, come lo ha descritto la conduttrice, era: “Da fuori di testa”.

Poi, l’ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato un video mentre con tutte le bambine è in sala senza, però, svelare il suo look. A farlo ci ha pensato Chanel Totti che ha postato una storia in cui inquadra mamma Ilary che indossa un paio di pantaloni color cammello, una t-shirt nera e i capelli raccolti in una coda di cavallo. “Tranquilli ragazzi, non l’ho più fatta uscire come vi aveva mostrato nelle storie prima”, ha scritto la ragazza.