Ilary Blasi in vacanza a Rio, ma da sola: è già crisi con Bastian?

Per Ilary Blasi è tempo di vacanze, che quest’anno sembrano più che necessarie che mai per la conduttrice romana, volata a Rio De Janeiro per godersi del meritato riposo. Ilary deve ricaricare le batterie dopo l’ultima, deludente, edizione de L’Isola dei Famosi: per lei si parla addirittura di una lunga pausa e di una possibile clamorosa rottura con i vertici Mediaset. I figli Chanel e Cristian Totti sono inoltre partiti con papà Francesco per gli Stati Uniti, quindi non c’è proprio occasione migliore per Ilary Blasi per godersi del sano relax e i tramonti di Copacabana. Ma c’è qualcos’altro (o meglio, qualcuno) da dimenticare?

Mentre in Italia il clima tra i corridoi Mediaset è in fermento e anche il suo nome sarebbe tra quelli pronti a saltare in vista della prossima stagione, Ilary Blasi non ci pensa e ci beve su un fresco cocktail fruttato, godendosi i tramonti brasiliani di Copacabana. Sembra sempre più prendere forma l’ipotesi di un anno sabbatico dalla tv per la conduttrice dell’Isola, per via del contratto per i diritti del format di Banijay, che sarebbe in scadenza a dicembre 2023.

A poche ore dal suo arrivo a Rio de Janeiro la conduttrice si è già fiondata tra i locali della città per viversi a pieno la notte, ma insieme a chi? C’è chi è pronto a giurare che al suo fianco non ci sia Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con il quale fa coppia fissa da quando ha ufficializzato la separazione da Francesco Totti.

Intanto impazza il gossip e ci si chiede se Ilary non stia semplicemente giocando con i suoi follower, nascondendo misteriosamente il suo compagno di viaggio, che porrebbe presto riappare nelle sue Instagram Stories. Un gioco che a quanto pare sta divertendo non poco la conduttrice, che fino a qualche settimana prima si immortalava via social in sella ad uno scooter, in giro per la sua Roma, lasciando solo intravedere la presenza del suo accompagnatore. Nel frattempo, anche l’ex marito Francesco Totti è volato in America, per godersi una vacanza in California insieme ai suoi figli e a Noemi Bocchi, con la quale l’amore procede a gonfie vele.