Ilary Blasi: “Totti mi ha tradito con Noemi, ecco come l’ho scoperto”

“Francesco mi ha tradita con Noemi”. Così Ilary Blasi nel suo documentario Unica, uscito oggi – 24 novembre 2023 – su Netflix in cui racconta la sua verità sulla fine della relazione con Francesco Totti. “Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, che ha sempre detto di amarmi, che giurava che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere: mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo, un po’ di rabbia”.

Secondo la sua versione la crisi con Francesco Totti inizia ai primi di novembre 2021 quando “diventa schivo, diverso, arrabbiato”. Prima di quella fase i loro rapporti sono sempre stati sereni “facevamo sesso forse anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni”. Ilary Blasi ha poi spiegato che quel malessere di Totti nasceva da un suo sospetto di un tradimento. Durante una cena con Alessia chiede a entrambe di un ragazzo con cui, confessa la conduttrice “abbiamo fatto le cretine tra amiche”. Totti era nero e ripeteva la data dell’11 ottobre. “Capisco che mi aveva controllato il telefono e aveva trovato uno scambio di messaggi”. La conduttrice ha quindi raccontato che erano stati a casa di questo ragazzo per circa 40 minuti a Milano (“In 20 anni non l’avevo mai fatto dubitare”) e che era stata sempre lei a difenderlo anche ai tempi di Corona. Da quel momento tutto sarebbe cambiato, lui le diceva di sentirsi morto dentro e lei cercava di capirlo.

Totti e Noemi

Quando comincia a circolare la storia di Totti e Noemi con le famose foto di Dagospia, Ilary chiede spiegazioni al marito. “Non so chi sia – diceva lui – forse me l’hanno presentata al circolo del Padel. Guarda la foto, sta cinque file dietro, non è vicino a me”. Ilary scoppia a piangere: “Francesco Totti ha giurato di fronte a me e ai nostri figli che la storia con Noemi Bocchi era tutta inventata”.

“Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano. Una sera mi ha detto che avrebbe portato Isabel a cena in un ristorante, ma io sapevo che non ci sarebbe mai andato a quel ristorante”. L’investigatore racconta di aver fatto una foto di Totti a casa di Noemi Bocchi. “Ma l’investigatore si è fatto sgamare”, ha detto Ilary.

“Lui sapeva che io ero a conoscenza della sua relazione. Eppure, la sera prima mi cercava sessualmente: io mi sono negata”, ha raccontato Ilary Blasi. “Il giorno dopo provava ancora ad arrampicarsi sugli specchi, così gli ho detto tutto. Lui mi risponde: “Ti rendi conto che hai fatto? Ha messo un investigatore..”. Poi, ha ammesso la relazione, ma ha detto che era una cosa leggera, non seria”. Con quel tradimento “mi ha umiliata come donna e come madre”, ha proseguito Ilary.

Dopo l’ammissione dell’ex capitano della Roma “sono cominciate a uscire foto di Noemi insieme a lui. In questa vicenda la stampa se l’è presa con me: lui era il campione, io l’ex letterina. La cosa che mi ha fatto male è non essere stata capita. Non lo sapevo che lui era così”, ha detto ancora Ilary. “L’ho difeso contro Spalletti e contro Fabrizio Corona. E l’ho difeso perché ho sempre creduto a mio marito”.

“Per 5 mesi è rimasto a casa, nonostante avesse una relazione. Io speravo andasse via. Poi, quando mi ha chiesto se potesse andare ai Caraibi con i nostri figli, gli ho detto “ok, ma quando torni vai via”. Così, è andata a finire – ha raccontato Ilary Blasi -. L’11 gennaio è andato via, ma i vent’anni insieme non li cancellerò mai. Non rimpiango nulla, è stato un matrimonio felice. Le cose finiscono, ma sono le modalità di come si affrontano le cose. Doveva prendersi le sue responsabilità. Sapeva che un tradimento non era nei patti del nostro matrimonio, così ha cercato di nasconderlo, così ha mentito per nasconderlo”.

Il caso Rolex

Come noto, nelle settimane seguenti Totti ha accusato Ilary Blasi di aver rubato la sua collezione di Rolex. “Non solo mig***tta, pure ladra”, ha detto ironicamente la conduttrice nel documentario Netflix. “A metà giugno ho preso i miei orologi nella cassetta di sicurezza, i suoi li ho lasciati lì – ha proseguito -. Ha raccontato che ho rubato 30 orologi. Lui passa agosto a Sabaudia, io sono andata in Croazia. Ho chiuso la mia scarpiera blindata a chiave e ho portato anche la seconda chiave. Poi, ho scoperto che c’erano altre copie. Lui me l’ha svuotata, mi ha lasciato letteralmente scalza. In casa ho scoperto un’altra porta blindata, che non si apriva. Ho chiamato un fabbro e ho aperto. Lì ho trovato le mie cose, anche se non ci stava tutto. Il resto stava nascosto in un soppalco”.