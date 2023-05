Ilary Blasi e Chanel Totti insieme in vacanza: spunta la reazione social di Noemi

La figlia dell’ex capitano della Roma ha compiuto 16 anni e per l’occasione ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza con la mamma Ilary Blasi. La località scelta? Lugano, dove la conduttrice de L’Isola dei Famosi è già stata in passato. Tanto relax e divertimento, che hanno unito ancora di più mamma e figlia, che da sempre hanno un rapporto speciale. E sui social network non è passato inosservato il gesto di Noemi Bocchi…

Bionde, maglia verde e in posa per uno scatto. Mamma Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti sono due gocce d’acqua. La secondogenita, nata dal matrimonio ormai naufragato fra la conduttrice dell’Isola dei famosi e il Pupone, ha compiuto 16 anni qualche giorno fa.

Impossibile non fare il paragone fra le due che, nonostante gli anni di differenza, sono sempre più simili. Mentre trascorrono un weekend in pieno relax a Lugano con il nuovo compagno di Ilary, mamma e figlia si scattano foto e le pubblicano sui social mostrando a tutti il loro legame. lmmancabili i commenti degli hater: “Tale madre tale figlia, antipatiche e montate”.

Come notato dai follower più attenti, Noemi Bocchi ha piazzato un bel like alle ultime foto postate da Chanel Totti sul suo account Instagram. Non le immagini in cui è presente anche Ilary Blasi bensì quelle che ritraggono la ragazzina da sola, davanti al lago di Lugano. Molto probabilmente un modo per rimarcare che – nonostante la battaglia legale in atto tra Totti e Ilary – Noemi è riuscita ad instaurare un buon legame con i figli dell’ex calciatore.