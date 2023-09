Ilary Blasi da Bastian prima della causa di separazione con Totti: la prossima settimana l’incontro con l’ex

Ilary Blasi è volata dal suo Bastian a Francoforte prima dell’udienza in tribunale con Francesco Totti. La conduttrice, dopo le vacanze estive in compagnia del suo compagno, si è goduta il rientro nella sua Roma per poi volare in quella dalla quale il fidanzato proviene.

Una fuga amorosa prima dello stress cittadino e mediatico che l’attende. Secondo quanto riporta Leggo, il 20 settembre infatti si terrà l’udienza in cui sono attesi messaggi e foto sul suo conto, nelle mani dell’ormai ex marito Francesco Totti. Ci saranno colpi di scena? Non ci resta che aspettare per scoprire i prossimi passi dell’ormai ex coppia più amata dai romani, ma non solo.