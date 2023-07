Ilary Blasi avrebbe imposto a Noemi Bocchi un divieto riguardo i figli: il gossip impazza

Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe imposto un divieto a Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Anche se la notizia non è stata ancora confermata né smentita dai diretti interessati, il gossip in merito al divieto che Ilary Blasi avrebbe importo a Noemi Bocchi sta diventando sempre più insistente. Tutto è iniziato quando la nuova compagna di Francesco Totti ha condiviso sulla sua pagina social uno scatto che ritrae la piccola Isabel con i suoi figli.

Voci in circolazione hanno rivelato che Isabel, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, avrebbe legato molto con i figli di Noemi Bocchi. Ciò è evidente anche dagli scatti che la compagna di Francesco Totti condivide sulla sua pagina Instagram. Tutti, però, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Qualche giorno fa Noemi Bocchi ha condiviso uno scatto che ritrae la piccola Isabel insieme ai suoi due figli. Come già anticipato, però, agli occhi degli utenti del web non è passato inosservato un dettaglio. Il volto della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è apparso coperto con un emoticon.

Da qui la voce secondo cui sarebbe stata la stessa Ilary Blasi ad imporre a Noemi Bocchi di coprire il volto di sua figlia. Nonostante il gossip stia diventando sempre più insistente, è importante sottolineare che al momento si tratta solamente di voci che non hanno ancora trovato una conferma né una smentita. Non ci resta che attendere le prossime ore se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.