“I poveri devono bruciare all’inferno”. Bufera sulla concorrente di Pechino Express

Il 9 marzo partirà la nuova edizione di Pechino Express e già si scopre che tra le coppie in gara ci sono state scintille. Secondo gli ultimi rumor, in India non sono mancati gli screzi tra quattro componenti del cast: le “attiviste” Giorgia Soleri e Federica Fabrizio e gli “avvocati” Lara Picardi e Alessandra Demichelis. Ma è su quest’ultima che, da ore, si sta concentrando il dibattito o meglio si è scatenata la polemica. L’avvocatessa è finita al centro delle critiche per alcune dichiarazioni rilasciate mesi fa sui social sulle persone meno abbienti.

La donna è conosciuta sui social per il suo profilo Dc Legal show dove, spesso, si mostra senza filtri. Nelle ultime ore dal suo canale TikTok è rispuntato un filmato, risalente a diversi mesi fa, nel quale l’avvocatessa pronuncia parole a dir poco discutibili.

Nel breve video si sente Demichelis parlare con un amico. “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”, dice lui. “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo”, replica la legale. “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”. Ed ecco che la donna pronuncia le frasi “incriminate”: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno. Su Instagram la rabbia degli utenti è esplosa sotto il post delle due partecipanti al reality.

Secondo quanto riferito da alcuni siti, il filmato è iniziato a circolare sulle chat e tra gli amici del legale torinese e l’amico, che nel video racconta l’episodio legato alla sua vettura di lusso, oggi prende le distanze: “L’affermazione di Alessandra non è assolutamente condivisibile, stendiamo un velo pietoso”. Ma intanto, su Instagram – sotto al post della coppia che partecipa a Pechino Express – la rabbia degli utenti è esplosa: “Lei è veramente una persona vuota e ingrata”, “Speriamo che l’abbiano lasciata in India”, “Si deve solo vergognare, peggio lei che ostenta dei poveri”. Ma l’avvocatessa non si scompone e pensa all’esordio in tv su Sky.