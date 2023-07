Haters contro Giorgia Soleri: “Da quando sei single, si vedono solo le tet*e”

Haters scatenati contro Giorgia Soleri: l’hanno attaccata per un post in cui pubblicizza un prodotto per il corpo e si mostra in reggiseno e slip con in mano l’olio. Si sa, ogni occasione è buona, per gli haters dell’ex concorrente di Pechino Express che sono tanti, per sferrare una nuova critica all’attivista dei diritti delle donne che proprio non riesce a stare simpatica alle persone.

“Da quando sei single si vedono sempre le tet*e” le scrive qualcuno in risposta al post, “Almeno Wanna Marchi non faceva l’attivista” commenta, ironico, qualcun altro e c’è chi coglie l’occasione per sottolineare la totale contraddizione di Giorgia Soleri che prima fa battaglie di body positivity e accettazione del proprio corpo e poi pubblicizza prodotti che cancellano i difetti, i segni del tempo e gli inestesismi della pelle.