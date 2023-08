Halle Berry e Olivier Martinez divorziano: “Lei dovrà pagare 8mila dollari al mese”

Il matrimonio tra Halle Berry e Oliver Martinez è finito. La coppia ha ufficializzato la fine della loro storia con il divorzio che arriva dopo 8 anni di battaglie in tribunale. Nell’ottobre 2015 i due attori annunciarono la fine del rapporto, la lotta iniziò un anno dopo a causa di problemi legati all’affidamento del figlio di 9 anni, Maceo.

Nelle scorse ore, secondo quanto riporta Page Six, il punto sulla vicenda. Secondo i documenti del tribunale depositati presso la Corte Superiore di Los Angeles, la star di Catwoman dovrà pagare 8 mila dollari al mese per il mantenimento del figlio di 9 anni, Maceo, nato dal matrimonio con l’attore.

Ma non solo. Le sarebbe stato inoltre ordinato di pagare il 4,3 per cento di qualsiasi spesa superiore ai 2 milioni di dollari, ovvero il “mantenimento aggiuntivo” e le tasse, le uniformi e il materiale scolastico: “I pagamenti però andranno direttamente alla scuola, non all’ex marito”. A lei anche le spese dell’assicurazione sanitaria e il 100 per cento delle spese mediche non assicurate, “compresa la terapia”. Entrambi i genitori, in questo modo, avranno la custodia fisica del figlio: potranno stare in sua compagnia per metà della settimana ciascuno.