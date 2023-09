Gué Pequeno e gli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia: “Un altro red carpet pieno di stro**i”

Gué Pequeno contro gli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia

Il cantante Gué Pequeno si scaglia contro gli influencer che si sono alternati alla Mostra del Cinema di Venezia, attualmente in programma nella Laguna.

“Un altro Venezia con un red carpet pieno di str**zi, gente del GF e influnienter che non hanno mai visto un film” ha scritto il rapper sul suo profilo Twitter.

un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film — Guè (@THEREALGUE) September 2, 2023

Parole che hanno fatto subito il giro del web, provocando anche più di un botta e risposta. Tra coloro che hanno commentato, infatti, c’è chi ha scritto: “Mancavi solo tu praticamente”. Con Gué Pequeno che ha replicato: “Io ero a lavorare microcefalo”.

“Rosichi?” ha provocato un altro utente. E, anche in questo caso, la risposta del rapper non è tardata ad arrivare: “Andavo a Venezia quando eri nelle pa*le di quel cor**to di tuo padre”.

“Cosimo stai rosicando perché non ti hanno invitato?” domanda qualcun altro. “Ho guadagnato in quei giorni quanto tuo padre in un anno, fammi un massaggio alle pa**e dai” ha replicato Gué Pequeno.