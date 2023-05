Chanel Totti compie 16 anni. La giovane ragazza, cresciuta sotto gli occhi del pubblico, è diventata una splendida adolescente dai capelli biondi, gli occhi azzurri e uno sguardo dolcissimo. Ma il dettaglio che ha catturato l’attenzione di molti è stato il ritorno del fidanzato Cristian Babalus, un noto tiktoker nato nella capitale Roma.

Secondo le notizie riportate da Biccy, il ragazzo è il gestore di un negozio e ha una grande passione per le automobili sportive. Ma non solo, il ragazzo ha concepito con l’ex Martina De Vivo la figlia Kylie, che ha solamente pochi mesi di vita. Tuttavia, la prima notizia “bomba” che ha accendere i riflettori sulla figlia di Francesco e di Ilary riguarderebbe la sua vita sentimentale.

Sui social non mancano gli auguri di mamma Ilary e papà Francesco. L’ormai ex coppia più nota d’Italia, Ilary Blasi e Francesco Totti, si sifda a colpi di stories per augurare buon compleanno alla figlia.

Ma la 16enne ha le idee chiare e, oltre a riprendere la story della madre Ilary, la commenta con una frecciatina che ai fan salta subito all’occhio. “Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto” scrive la conduttrice dell’Isola a corredo di una foto del 2007 di lei incinta. Ed ecco che riprendendo gli auguri sul suo profilo, Chanel scrive: “L’unica per me, ti amo con tutta me”.

Le parole di Chanel sembrano proprio fare da frecciatina alla nuova compagna del padre, Noemi Bocchi.

I rumors spesso riportano che non scorra buon sangue fra le due e nelle vacanze passate insieme, i figli di Totti non sembravano sereni con la nuova donna nella vita dell’ex Capitano.

Questo commento di Chanel arriva dopo tanti gossip e sembra confermare quanto detto prima. Evidentemente, la piccola ha voluto mettere a tacere tutti, sottolinenado che Noemi non sarà una “madre” per lei, perchè esiste solo Ilary. Sarà davvero così?

Anche il Pupone ha dedicato alla figlia una story: una foto in cui si vede Chanel bambina e lui super sorridente, Cuoricini e sorrisi per entrambi: un amore forte e solido che spesso i due mostrano ai fan anche giocando su TikTok o facendo sketch divertenti.