Giulia Salemi, un dettaglio social non sfugge ai suoi follower: è incinta?

Sui social impazza il gossip sulla possibilità che Giulia Salemi sia incinta: la donna, che ha curato la parte social del Grande Fratello Vip 7, si trova in questo momento a Los Angeles, e da lì ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha suscitato diverse domande nel suoi follower. La ritrae con indosso una felpa con la scritta “Future Milf”, un acronimo che sta ad indicare le madri considerate ancora attraenti esteticamente, e molti nei commenti si sono chiesti quanto ci sia di vero.

Al momento tuttavia l’influencer non ha ancora commentato i gossip in merito alla sua presunta gravidanza. In una puntata del Grande Fratello Vip, aveva ammesso di essere pronta a diventare mamma. A precisa domanda di Alfonso Signorini, Salemiammise di aver intenzione di mettere su famiglia con Pierpaolo Pretelli: “Ci piacerebbe, magari tra qualche mese”.

Dal punto di vista professionale, invece, sono arrivate pochi giorni fa alcune dichiarazioni sul perché lo scorso dicembre, durante l’assenza di Sonia Bruganelli, non ha accettato di ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7: “A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “basta**a con il tablet è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere st**nza, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale”.