Lo sfogo della moglie del calciatore dell’Inter Sensi: “Milano città indegna, ho paura a crescere i miei figli qui”

Lo sfogo della moglie del calciatore dell’Inter Sensi: “Milano città indegna”

Non è passato inosservato sui social lo sfogo di Giulia Amodio, moglie del calciatore dell’Inter Stefano Sensi.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, la giovane ha proposto una dura riflessione sulla sicurezza riguardante la città di Milano.

“Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere. Io odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi… c’è tutto!” ha premesso Giulia Amodio.

La riflessione, pero, prosegue con un’amara constatazione: “Ad oggi però avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città indegna dalla quale a volte sento di dover scappare. Non è per niente sicura e quando hai dei figli piccoli sono cose con le quali devi fare i conti”.

Nelle ultime settimane, infatti, la città è salita alla ribalta della cronaca per alcuni casi di violenza e criminalità, alcuni dei quali anche a danni di vip.

L’ultimo, in ordine di tempo, è quello riguardante il pilota della Ferrari Carlos Sainz che è stato derubato del suo orologio di fronte all’Armani Hotel di viale Manzoni.