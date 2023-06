Giorgia Soleri ha deciso di voltare pagina. Dopo la fine della sua relazione con Damiano David dei Måneskin, la modella e attivista – secondo quanto riporta La Repubblica – è sbarcata su Bumble, app di dating fondata dalla co-fondatrice di Tinder, Whitney Wolfe, dove a comandare sono le donne.

Come funziona l’app? E’ la donna a decidere a chi scrivere entro 24 ore da quando l’uomo ha espresso la propria preferenza. “Palestra regolamentare, vino solo in compagnia, niente di serio, atea, niente figli“: si legge sul profilo di Giorgia Soleri. Certezza che sia veramente lei non c’è, d’altronde c’è sempre il rischio di un furto d’identità con utenti che si nascondono dietro foto di personaggi famosi o profili alias per abbordare in incognito. Tuttavia, il profilo sembrerebbe verificato e, finora, da parte della diretta interessata non è arrivata alcuna smentita a riguardo.