Giorgia Soleri e la rottura con Damiano David: “Si è spenta una luce nei tuoi occhi”. Lei replica così

Giorgia Soleri e la rottura con Damiano David: “Si è spenta una luce”

La rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David continua a far discutere i fan dell’ormai ex coppia. Sul suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha postato una serie di foto della sua vacanza a Stromboli con i fan, però, che hanno iniziato a discutere ancora una volta della relazione naufragata tra la giovane e il cantante dei Maneskin.

“Stromboli, lascio un pezzo di cuore da te. custodiscilo fino all’anno prossimo, torno a prenderlo, promesso” ha scritto Giorgia Soleri nella didascalia delle immagini.

Una follower, però, ha subito commentato: “Si è spenta una luce nei tuoi occhi. L ho notato in ogni foto da quel dì. Cerca di non vivere per un uomo, ardi per te stessa”.

Un commento che non è passato inosservato nemmeno alla stessa Giorgia Soleri che ha così replicato alla follower: “La psicanalisi su Instagram mi mancava”.