Giorgia Soleri mostra il tatuaggio fatto dopo la rottura con Damiano: “Ecco le mie serpi di Falloppio”

Giorgia Soleri ha fatto un nuovo tatuaggio. Lo ha chiamato “le serpi di Falloppio”. Uno sul lato destro e uno sul lato sinistro: due serpenti che, tra un incrocio e l’altro su loro stessi, alla fine incontrano i loro musi poco più in basso dell’ombelico di Giorgia Soleri. Ha voluto descriverle come serpi, le sue tube di Falloppio (o uterine) che in questi anni le hanno causato tanti problemi fisici, dolori insopportabili e ricerche mediche su ricerche mediche prima di ricevere la diagnosi di endometriosi, ovvero, 11 anni più tardi da quando ha cominciato ad accusare le prime sofferenze.

L’attivista, che, spesso, racconta la sua esperienza e, alla quale, sono state diagnosticate anche la vulvodinia e la fibromialgia che causano fitte e gonfiore addominale, sotto la foto postate sulle storie Instagram ha scritto: “Sto aspettando che passino gonfiore e infiammazione per postare una foto decente (senza le mutande tagliate e attaccate con il nastro adesivo) ma sono innamorata persa. Vi presento le mie “serpi di Falloppio””.