Ginevra Lambruschi lasciata a un mese dalle nozze: la reazione dell’influencer diventa virale | VIDEO

Ginevra Lambruschi lasciata a un mese dalle nozze: la reazione social

È diventato virale sui social il video in cui l’influencer Ginevra Lambruschi ha ironizzato sulla disavventura amorosa di cui è stata protagonista, ovvero quella di essere stata lasciata a un mese dalle nozze dal suo compagno.

La vicenda, in realtà, risale a un anno fa, ma proprio in questi giorni ricorre un anno dal mancato evento, motivo per cui la 24enne ha deciso di mostrarsi sui social mentre si “sbronza” con un enorme calice di vino rosso.

“Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio” ha scritto Ginevra Lambruschi nella didascalia. L’influencer, fidanzata con il calciatore Mirko Antonucci, dal quale ha avuto anche una figlia, Sophie, aveva ricevuto la fatidica proposta dal suo compagno esattamente un anno fa.

Ma proprio a un passo dalle nozze, lui ci aveva ripensato e l’aveva lasciata. Una vicenda che la stessa influencer aveva raccontato ai suoi follower lo scorso maggio senza però entrare nei dettagli. Oggi, Ginevra Lambruschi ha superato il dolore per la rottura con Antonucci tanto da “festeggiare” quell’evento con una buona dose di ironia.