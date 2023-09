George Clooney vende la villa sul lago di Como: ecco quanto costa

George Clooney avrebbe deciso di lasciare l’Italia vendendo villa Oleandra, la splendida dimora dell’attore statunitense che si trova sul lago di Como.

Lo riferisce Page Six, che cita una fonte vicina all’attore. Il prezzo? 100 milioni di euro. “George ama la zona e le persone che ci vivono, ma è consapevole dell’attenzione che riceve quando è in città. Ha ricevuto una grossa offerta per la villa, che sta valutando, e comprerebbe un’altra proprietà meno accessibile in un’altra zona d’Italia” ha dichiarato la fonte.

George Clooney e la moglie Amal, inoltre, nel 2021 hanno acquistato la tenuta Domaine du Canadel, in Provenza, e sembrerebbe che la consorte preferisca stare lì.

Nessun annuncio immobiliare, però. La trattativa per l’acquisto della villa, infatti, è privata e si svolge nel più massimo riserbo.