Flora Canto e il matrimonio con Brignano: “Gli ho fatto una puntura”

Flora Canto ed Enrico Brignano hanno pronunciato il loro sì, sabato 30 luglio, in una villa nel Lazio. Al matrimonio erano presenti oltre 150 invitati che hanno partecipato alla “favola d’amore”. “È stato tutto perfetto, non era scontato”, ha raccontato l’attrice in un’intervista con il settimanale Gente. Anche se non è mancato qualche intoppo. La sposa, qualche ora prima delle nozze, ha temuto che il suo giorno potesse essere rovinato prima dal maltempo e poi da un altro imprevisto.

Canto e Brignano la sera prima del matrimonio hanno dormito insieme nella villa, “una scelta di praticità: avendo due bambini piccoli, l’idea era di separarci al mattino per i preparativi”, si legge nell’intervista. “Peccato che alle sei ho aperto gli occhi perché ho sentito gocce d’acqua sui vetri. Pensavo fosse la condensa, era pioggia”, ha raccontato l’attrice che è rimasta sveglia in attesa che tornasse il sole. Ha, poi, proseguito: “Avevo appena tirato un sospiro di sollievo quando, alle 8.30, Enrico si è svegliato con il colpo della strega, non riusciva a stare diritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi”. Tutto però si è risolto e la giornata e il matrimonio sono proseguiti senza intoppi.