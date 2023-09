Flirt tra Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, e il calciatore Radja Nainggolan

Gaia Nicolini, la primogenita dell’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi, potrebbe avere un flirt con un noto calciatore con un glorioso passato nella nostra Serie A: si tratta di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, attualmente senza squadra, ha vissuto per anni in Italia avendo giocato alla Roma, all’Inter e al Cagliari.

I due sono finiti al centro dei rumors a causa di alcune stories pubblicate dalla 19enne, poi cancellate subito dopo: nei video la giovane mostra nel dettaglio ai followers (più di 130mila su Instagram) un enorme appartamento, che agli occhi dei più attenti osservatori è risultato essere quello dell’atleta belga. Pareti bianche, pavimenti in legno, enormi tv a schermo piatto e il tag a Bruxelles, in Belgio: nell’home tour della Nicolini il calciatore non compare, ma nelle stories successive in giro tra i locali lo riprende più volte. A riportare l’indiscrezione è la pagina Instagram sdltv.gossip:

“Sabato scorso la ragazza ha preso un volo direzione Anversa e dopo poche ore come potete vedere nel video di una stories postata ma subito rimossa, era in casa di Nainggolan – si legge su sdltv.gossip -. Sono quattro i giorni che i due hanno trascorso insieme tra casino, drink, e si presume in casa di lui. Le nostre fonti parlano di una liason nata proprio su Instagram. Ps: da attenti osservatori lo scorso diciannove giugno sappiamo che il calciatore era alla festa di compleanno della ragazza. Come mai? Flirt già in corso…”.