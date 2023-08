Flavio Briatore in vacanza con i figli Leni Klum e Nathan Falco

Flavio Briatore sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme a entrambi i figli. Il noto imprenditore, che ha 73 anni, è infatti papà sia di Nathan Falco, avuto 13 anni fa insieme all’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che di Leni, avuta insieme alla supermodel tedesca Heidi Klum (con cui ha avuto un flirt proprio un paio di decennni fa).

La giovane 19enne è stata però cresciuta da Heidi e dal suo ormai ex marito Seal. Nel tempo però i rapporti con il padre biologico si sono riallacciati e negli ultimi anni è capitato che i due abbiano passato alcune vacanze insieme.

Condividendo una foto che lo ritrae seduto su una barca con accanto proprio Nathan e Leni, Flavio ha scritto su Instagram: “Vacanza a Monaco con Leni e Falco Nathan”.

Sotto al post anche un commento pieno di cuoricini di Elisabetta Gregoraci. Poi il like della stessa Heidi Klum.

Tempo fa a ‘La Repubblica’ Flavio aveva spiegato in che rapporti è con la Klum e con Leni: “Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi a detto: ‘Papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

“Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei […] E’ non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che l’ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”, aveva aggiunto.