Flavia Vento “incontra” il vero Tom Cruise, dopo la truffa subita online

Ieri Flavia Vento si è trovata a tu per tu con la star di Hollywood. L’occasione è stata la presenza di Tom Cruise a Roma per l’anteprima mondiale del suo ultimo film, Mission Impossible 7. La scelta della location dove presentare il film non è stata casuale: molte scene, infatti, sono state girate tra le strade romane e i canali di Venezia.

Ieri pomeriggio, 19 giugno, l’anteprima del film è stata presentata a Piazza di Spagna, dove Tom Cruise e il regista premio Oscar, Christopher McQuarrie, hanno sfilato lungo il Red Carpet per poi dirigersi all’Auditorium della Conciliazione per la proiezione del film. Qui erano presenti anche giornalisti e personaggi dello spettacolo, invitati all’anteprima, tra, appunto Flavia Vento.

La soubrette italiana ha così potuto coronare un sogno: quello di incontrare, anche se solo da lontano, Tom Cruise. Proprio con l’attore americano, due anni fa, Flavio Vento pensava di star intrattenendo una relazione a distanza per poi scoprire mesi dopo che si trattava solo di una truffa.

Della questione Vento parò anche in tv, a Mattino 5, raccontando che era stata “contattata da un altro account col suo nome. Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima soltanto in chat”. Dopo cinque mesi e solo quando il presunto Cruise le chiese dei soldi capì che si trattava di una truffa: “Ho capito che non era lui, perché mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune”.

Dalle foto e dai video che Vento ha pubblicato su Instagram si può comprendere quando fosse emozionata di partecipare alla prima di Mission Impossibile. I follower di Flavia Vento hanno insistito affinché lei si facesse avanti e per andare a parlare con l’attore: “Questa è la tua occasione!”. L’attrice, tuttavia, è rimasta ad ammirare la star di Hollywood da lontano, con occhi innamorati, sognando forse, l’inizio della loro storia d’amore o, quantomeno, di una chat questa volta con il vero Tom.