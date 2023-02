Fedez lancia il suo nuovo podcast, Chiara Ferragni è a Milano: è ancora crisi?

Fedez è tornato ufficialmente sui social. Oggi, 22 febbraio, su Instagram è già a quote 4 stories, postate per lanciare il suo nuovo podcast Wolf – Storie che contano.

“Alle 13 saremo in live streaming su Youtube per presentare il nuovo podcast Wolf e successivamente uscirà la prima puntata”. Poi ancora tre stories in merito, con il lancio proprio della prima puntata, in cui il rapper è affiancato da Surry e Gianluigi Ballarani.

Ciò che preoccupa, però, è che la grande assente continua a essere Chiara Ferragni. C’è ancora aria di crisi? È risaputo quanto la moglie di Fedez ami sostenerlo pubblicamente ogni qual volta l’artista pubblichi un nuovo brano o lanci nuovi progetti. Questa volta, non è accaduto.

Ieri Chiara Ferragni ha postato decine di stories sul suo account Instagram, in cui mostra la sua partecipazione a un evento organizzato da Nespresso al Duomo di Milano. Prima, scatti in compagnia della sorella e di un’amica. Di Fedez non c’è traccia.