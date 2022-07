“No, però tu sei un co**ione”: Fedez replica così a un hater

Fedez replica un hater che aveva scritto: “Ma non era in punto di morte?”

“Sei un co**ione” così Fedez ha replicato a un hater che, in occasione del concerto “LoveMi” aveva scritto su Twitter: “Ma non era in punto di morte?”.

La risposta del rapper, sempre sui social, è stata abbastanza eloquente “No, però tu sei un co**ione” ed è stata accompagnata da un cuore.

L’utente, che ha ricevuto centinaia di critiche da parte dei follower del cantante e non solo, è stato successivamente sospeso da Twitter.