Fedez, dopo la verità i messaggi di sostegno della mamma e di Chiara Ferragni

Dopo settimane di silenzio, in cui i suoi follower e quelli di Chiara Ferragni li volevano in crisi e a un passo da divorzio, Fedez è tornato sui social per raccontare la verità. Nessuna crisi con la moglie, solo alcuni problemi di salute.

Dopo il tumore al pancreas, infatti, Fedez ha iniziato ad assumere psicofarmaci. È stato proprio un antidepressivo molto forte ad averlo destabilizzato. L’interruzione brusca del farmaco, dovuta a una serie di effetti collaterali, gli hanno provocato l effetto rebound: annebbiamento cognitivo, spasmi muscolari alle gambe, vertigini, nausea e perdita di peso sono state alcune delle conseguenze di tutto ciò.

Nel suo racconto Fedez ha ringraziato la moglie: “L’unica persona che mi è stata accanto in questo periodo e mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica totalmente immeritata”. E Chiara Ferragni, poco dopo, ha pubblicato su Instagram una loro foto in cui si guardano innamorati, scrivendo: “Così” accompagnata da un cuore rosso.

Anche la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha condiviso tra le sue storie la foto postata dal figlio, in cui si tiene per mano con Chiara. Il commento: “Non penso ci sia nulla da aggiungere”.