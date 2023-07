Fedez è scomparso (di nuovo) dai social: fan preoccupati

Se nei mesi scorsi Fedez aveva annunciato pubblicamente di volersi prendere un periodo lontano dai social, questa volta sembra essere sparito improvvisamente, senza dire nulla su quanto sta accadendo nella sua vita. Proprio per questo, molti dei suoi follower stanno iniziando a preoccuparsi:”Dov’è finito Fedez?”, si chiedono in molti su Twitter. L’ultima foto pubblicata risale all’8 luglio, quando si trovava in compagnia della moglie Chiara Ferragni nella loro nuovissima (e lussuosissima) villa sul lago di Como. Da quel momento, più nulla. Nel frattempo, il resto della famiglia è impegnata in luoghi diversi: Chiara Ferragni si trova a Mykonos per l’addio al nubilato della sorella Francesca (che convolerà a nozze a settembre con il compagno Riccardo Nicoletti), mentre i figli Leone e Vittoria stanno trascorrendo le vacanze in compagnia della nonna materna, Marina Di Guardo, in un meraviglioso resort della Costa Smeralda. Viene dunque spontaneo chiedersi che fine abbia fatto Fedez, e perché sia (presumibilmente) rimasto da solo nella loro casa a Milano. C’è chi teme che il suo silenzio social possa avere ancora una volta a che fare con problemi di salute, ma anche chi lo giustifica chiedendosi se l’assenza non sia legata semplicemente a motivi di lavoro.

L’ultimo post risale a una settimana fa, così come le sue storie, un periodo molto lungo, non solo perché abituato a stare sui social, ma anche perché in questi giorni sta promuovendo iniziative, concerti e dischi, quindi è molto attivo dal punto di vista lavorativo e di conseguenza delle sponsorizzazioni. Inizialmente si era parlato di una crisi matrimoniale con Chiara, prontamente smentita, più o meno involontariamente, dall’imprenditrice che ha postato una storia in cui mangia in casa e si vede chiaramente il braccio di Federico. I due vivono quindi ancora sotto lo stesso tetto.

Sono però spuntate altre ipotesi, dai problemi legati al lavoro, alla questione Luis Sal, fino a tornare a quello che era stato il motivo del suo lungo silenzio post Sanremo, la salute.