“Fedez e il manager di Chiara Ferragni non si sopportano”: l’indiscrezione

La puntata della serie “The Ferragnez” dedicata al Festival di Sanremo 2023 ha suscitato molto scalpore. L’attesa per la puntata speciale era alle stelle, soprattutto dopo aver visto il trailer in cui si anticipava il momento più clou di questa edizione sanremese: il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e ciò che è successo nel backstage immediatamente dopo.

Dopo la messa in onda della puntata, in molti hanno commentato e criticato le azioni della coppia, ma un dettaglio in particolare non è passato inosservato: il rapporto tra Fedez e Fabio Damato, il fidato manager di Chiara Ferragni.

Secondo rumors riportati da Leggo e non solo, non scorrerebbe buon sangue tra Fedez e Fabio Damato. Alcuni utenti, infatti, hanno notato che i due non condividono nessuna scena durante la puntata speciale su Sanremo di “The Ferragnez”, se non un incontro durante la prova degli abiti firmati Schiapparelli, ma anche in quel caso le interazioni sono pari a zero, solo il saluto freddo all’ingresso e all’uscita del fitting room.

Cosa che ha notato anche Selvaggia Lucarelli che in un suo post ha criticato molto amaramente il comportamento e gli atteggiamenti di Chiara Ferragni, Fedez e Fabio Damato stesso durante la kermesse canora. “Si intuisce – ha scritto la giornalista – che lui (Fedez, ndr), il marito cattivo, e Damato, il marito finto buono, non si sopportano. Dopo la faccenda Rosa Chemical, Damato commenta stizzito: “Chi se ne frega”. Fedez neppure lo degna di uno sguardo nell’atelier. Durante la letterina Pikkola Kiara Damato piange, Fedez guarda Luis Sal e già in quel momento vorrebbe chiamare la mamma e l’avvocato. I due Napoleoni si detestano, ed è l’unica cosa interessante di questa puntata. Puntata in cui alla fine mi sono convinta che Fedez-la falena nella vita di Chiara Ferragni sia un inevitabile contrappeso”.