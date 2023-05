Fedez e Luis Sal: quelle parole pronunciate nella serie Ferragnez 2 che agitano i fan

La seconda stagione di The Ferragnez è stata finalmente pubblicata online, e i fan di Fedez e Chiara Ferragni stanno apprezzando molto quello che stanno vedendo nella serie. Tuttavia, alcuni di loro hanno notato alcune inesattezze e incongruenze, come ad esempio una piccola (ma non così tanto) questione riguardante Luis Sal.

Da quasi due mesi, infatti, lo youtuber è assente dal podcast Muschio Selvaggio, e ora lo si vede riapparire nella seconda stagione della serie.

Questa situazione ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, specialmente perché Fedez riferisce qualcosa sul suo ex collega che nel frattempo è diventata completamente falsa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Fedez dice qualcosa sull’ormai ex collega che non è affatto vera. “La differenza tra Ax e Luis è che con Luis non ci ho mai litigato. Una frase messa in discussione dai fan, dato che negli ultimi due mesi i rapporto tra i due sono inesistenti. “Fosse per me avrei già chiarito la situazione – ha detto Fedez qualche giorno fa – Sono a un punto limite anch’io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma è evidente che se non parlo è perché non posso parlarne. Se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io delle spiegazioni, perché è giusto così.