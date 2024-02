Fedez e l’amara ironia sui social: “Ragazzi mi serve un portafortuna”

“Comunque ragazzi se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavalli, diciamo talismani della fortuna, potete scrivermi in DM grazie? Mi servono per un amico”. Così Fedez ironizza sulle sue “sventure” in una delle sue storie su Instagram.

La notizia della decisione del tribunale che ha riconosciuto a Luis Sal Muschio Selvaggio si è diffusa nella tarda mattinata di martedì 27 febbraio, mentre Fedez si trovava a Torino per un talk sulla salute mentale. Inizialmente né il rapper né Luis Sal hanno commentato la notizia.

Poco dopo, tuttavia, è arrivato un primo commento di Fedez che, nelle sue storie Instagram, ha voluto specificare dal punto di vista legale cosa significa il provvedimento del tribunale, spiegando che in realtà non gli impone di vendere le proprie quote a Luis Sal: “Su muschio selvaggio: il tribunale di Milano non ha “decretato” che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l.., e non nell’interesse di Luis Sal! Di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda”.

Ha poi continuato con una seconda storia, in cui ringrazia tutti i fan per il supporto e tutti coloro che hanno creduto in Muschio Selvaggio, sottolineando come non sia stato un periodo facile:

Detto ciò grazie a tutte le persone che sostengono il lavoro di questi 10 mesi a Muschio Selvaggio. Lavoro portato avanti con la sola forza della passione. Abbiamo seguito il solo desiderio di cercare di creare contenuti di qualità. Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto. Persone che ringrazio per averci creduto anche quanto tutto sembrava finito.