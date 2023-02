Federico Fashion Style: “La mia ex vuole andare in tribunale, per lo stress ho perso 25kg”

La separazione del parrucchiere dei Vip Federico Fashion Style dalla moglie è burrascosa e difficile. Lo stress e la sofferenza legati alla fine del suo matrimonio con Letizia Porcu e la guerra che ne è scaturita hanno portato il parrucchiere dei vip a dimagrire 25 chili in poco tempo. “Avrei preferito trovare un accordo pacifico, ma lei vuole andare in tribunale” dice al settimanale Nuovo a proposito della sua ex, che ha lasciato la casa coniugale portandosi dietro Sophie Maelle, la figlia di 5 anni.

La separazione e il coming out dell’hair stylist hanno stravolto la vita di Federico.

“Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia”, ha raccontato Federico Fashion Style. L’hair stylist già in passato si era sfogato sui social, raccontando in lacrime che Letizia Porcu gli impediva di frequentare regolarmente Sophie Maelle e di aver imposto limiti stringenti alle visite e alle telefonate. Un dolore e uno stress insopportabili: “Sono dimagrito 25 chili”, ha confessato.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono stati insieme per 17 anni. “Una relazione d’amore come tutte le coppie normali”, ha raccontato l’hair stylist. Lui non smette di ribadire (sui social, in tv e sulle riviste) quanto sia ancora legato a lei. “Per me sarà sempre la persona più importante della mia vita” ha detto anche al settimanale Nuovo. Lei ora ha ritrovato l’amore con Vincent Arena, noto deejay e producer. Ma Federico commenta: “La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”.