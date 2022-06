Fabrizio Corona è innamorato della sua fidanzata Sara Barbieri e annuncia il matrimonio per il prossimo autunno. Un incontro che a quanto pare gli ha cambiato la vita. I due stanno insieme da un anno. Al settimanale Chi l’ex re dei paparazzi rivela: “Le nozze saranno a settembre”. E aggiunge: “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito. Non sulla carta”.

La differenza d’età non è un problema: “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”, spiega Corona. Una storia iniziata come detto circa un anno fa, e vissuta finora lontani dal clamore mediatico. “Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”, ha ammesso l’ex paparazzo.

Non si conosce moltissimo della vita di Sara. Si sa che ha 22 anni, fa la modella e vive a Milano. La futura signora Corona ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli, per griffe importanti come Dolce e Gabbana e Brosway. A svelare il gossip della relazione tra la modella e il 48enne era stato il settimanale Oggi, che lo scorso ottobre aveva parlato di una passione travolgente tra i due, poi confermata da video e foto di baci passionali e coccole sui social.

Corona e Barbieri sono stati paparazzati a Capri. “Io Sara la sposo, noi due ci sposiamo. Arrivato poi a questa età ha un significato un po’ più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente”, ha detto ancora a Chi. “Tra un po’, a 50 anni, voglio trasferirmi con Sara a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e lo sto già facendo”. Le nozze dovrebbero svolgersi a settembre, forse ottobre, “non lo so bene, saranno intime, familiari, ma devo ancora capire anche dove mi trovo. Sono stato in carcere e ai domiciliari fino a tre giorni fa”, commenta Corona.

Chi è Sara Barbieri

Come detto si tratta di una giovane modella, ma sulla sua vita privata si sa molto poco. Pare che nel 2020 la 22enne abbia avuto una breve storia d’amore (non confermata) con il rapper Salmo, con il quale avrebbe trascorso il periodo del primo lockdown. Il settimanale Chi ha svelato che è fiorentina, con alle spalle una buona famiglia che quando ha scoperto della relazione con Corona “per i primi tre mesi è rimasta senza fiato”. Su Instagram Sara ha più di 31mila follower.

Corona dal 2001 al 2014 è stato sposato con Nina Moric. Poi circa un anno e mezzo fa era in odore di nozze con Lia Del Grosso: erano state affisse le pubblicazioni e il sì sembrava scontato, poi tutto si è sgonfiato e non se ne è fatto più nulla. Da un anno l’ex paparazzo ha trovato l’amore con la sua Sara e questa volta i fiori d’arancio sembrano davvero imminenti.