Fabrizio Corona e il nuovo giornale di gossip: l’indiscrezione su possibile lancio a breve

Novità per Fabrizio Corona. Stando a quanto riporta Open, starebbe per lanciare un nuovo giornale di gossip attraverso il suo canale Telegram nella versione Premium. Come riporta Mowmag, il paparazzo ha dato appuntamento ai suoi follower sui social per l’annuncio della nuova rivista che prevede un abbonamento di 5,99 euro al mese e che dovrebbe iniziare le pubblicazioni da giovedì 6 luglio. Secondo le anticipazioni, quello di Corona sarà una sorta di spin-off di un sito che si svilupperà da settembre e che promette di fare durissima concorrenza anche a Dagospia, come sottolinea Mowmag, con il sito di Roberto D’Agostino che intanto rilancia: “Finalmente avremo una feroce concorrenza”.

Tra le prime anticipazioni di Corona ce n’è una che riguarda Ilary Blasi, che secondo il paparazzo sarebbe pronta ad aprire un suo canale su Onlyfans, come già fatto da altri personaggi dello spettacolo. Nessun contenuto per adulti da parte della showgirl, ma un canale riservato a video e messaggi riservati ai fan disposti a pagare per un “buon compleanno” o un saluto personalizzato.