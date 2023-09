Fabrizio Corona di nuovo nei guai, denunciato da una donna sposata: “Mi ha ricattato con un video intimo”

Fabrizio Corona di nuovo nei guai, denunciato da una donna sposata

Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio dalla procura di Milano in seguito alla denuncia di una donna, che sostiene di essere stata vittima di un ricatto per via di un filmato intimo.

La donna, che è sposata con figli, si era rivolta all’ex paparazzo per servizi editoriali e pubblicitari su un libro da pubblicare. La donna, però, sostiene di essere stata ricattata da Fabrizio Corona, il quale l’avrebbe minacciata di diffondere un video hot che la ritraeva proprio insieme all’ex paparazzo.

L’ex paparazzo ora rischia un processo con l’ipotesi di reato di tentata estorsione e tentata truffa. Corona, dal canto suo, ha sì ammesso la relazione con la donna, smentendo categoricamente di averla ricattata.

“Voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l’è presa con Fabrizio” aveva dichiarato l’avvocato dell’ex paparazzo, Ivano Chiesa.